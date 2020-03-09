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Şırnak’ta Kadınlar Günü etkinliği

ŞIRNAK HABERLERİ  | 09.03.2020 14:37 | Son Güncelleme

Şırnak’ta, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlama programında konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, anne yüreğiyle evladını cepheye gönderen, duasıyla ona destek olan, cesaretlendiren, gazi, şehit annesi olan, gazi, şehit eşi olan bütün anneleri saygıyla sevgiyle selamladığını söyledi.8 Mart Dünya Kadınlar Günü, üniversitede düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Şırnak’ta, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlama programında konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, anne yüreğiyle evladını cepheye gönderen, duasıyla ona destek olan, cesaretlendiren, gazi, şehit annesi olan, gazi, şehit eşi olan bütün anneleri saygıyla sevgiyle selamladığını söyledi.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü, üniversitede düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezinde yapılan etkinlikte, Vali Ali Hamza Pehlivan ve eşi Yıldız Pehlivan kadınlara karanfil dağıttı. Programa, Vali Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Tamer Bilecan, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda kadın davetli katıldı. Etkinlikte konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, "Türkiye’nin kültürü ve medeniyeti itibarıyla kadınlara tarih boyunca saygı ve sevgi gösterdiğini, kadınlar hak ettiği değeri, özgürlüklerini, yaşam şartlarını, ekonomik hayata katılım süreçlerini batıda yeni yeni elde ederken, ülkemizde ve dinimizde kadın baş tacı edilmiştir. Nitekim Peygamberimiz ‘Cennet annelerin ayakları altındadır’ diyerek bu konudaki anlayışı en veciz şekilde dile getirmiştir. Uygulamada çeşitli sıkıntılar oluyor olsa da bunu minimize etmek adına çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Devletin ve hükumetin kadınlara yönelik her gün yeni bir anlayışla olması gereken yaklaşımlar, haklar, barınma ve kadınların girişimcilik, eğitim ve sağlık alanlarında aha etkin katılımını özendirmeye gayreti içerisindedir. Kadına şiddet hususu gibi kanayan bir yaramızda var bununda üzüntüsünü milletçe yaşamaktayız. Bu konunun gündemden kalkması için herkese sorumluluklar düşmektedir. İçişleri Bakanlığı bu konuda gerekli mevzuat düzenlemelerini hayata geçirerek adeta bir seferberlik ilan etti. Bu sivil sadece devlet ayağında değil bütün sivil toplum örgütleri ve vatandaşların da katkılarıyla başarılabilecektir. Şırnak’ta da çok iyi çalışmalar daha iyi noktalara gelecektir. Gerek müşterek gayretlerle eğitim ve istihdam alanında kadınlarımızın okuyup meslek sahibi olması var olan yeteneklerini geliştirilmesi konusunda bizde üzerimize düşen gayreti azami şekilde devam edeceğiz” dedi.
Program daha sonra müzik dinletisi, tiyatro ve piyano dinletisi ile sona erdi.

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Demir Eczanesi
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