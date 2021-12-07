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Şırnak'ta kuaförler köy çocuklarının saç bakımı için seferber oldu

07.12.2021 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ta kuaförler köy çocuklarının saç bakımı için seferber oldu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde hayata geçirilen, "Kardelenler Buluşuyoruz, Dünyayı Güzelleştiriyoruz" projesi kapsamında gönüllü kuaförler köy okullarında kız öğrencilerin saç bakımını yapıyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Çok Amaçlı Toplum Merkezi tarafından uygulanan proje doğrultusunda ilçedeki 8 köy okulunda okuyan 400 kız öğrencinin saç bakımı ve kesimi gönüllü kuaförlerce yapıldı.

Projenin uygulandığı okullardan biri de Ortaköy İlk ve Ortaokulu oldu.

Kurs eğitmenin de katıldığı etkinlikte 16 gönüllü kuaför tarafından okulun bahçesinde öğrencilere saç bakımı ve kesimi yapıldı.

Saç kesimi yapılan öğrencilerden Babet Binici, kırsalda yaşadıkları için kuaföre gitme imkanı bulamadıklarını dile getirerek, "Ablalarımız saçlarımızı güzel bir şekilde kesti. Çok sevindik. Saçlarımızı hep evde yaptırıyorduk. Herkesin emeğine sağlık." dedi.

Çok Amaçlı Toplum Merkezi Müdürü Mihriban Bilen, köyde yaşayan kız öğrencilerin ilçe veya şehirdeki kuaförlere uzak mesafede olması nedeniyle her zaman gitme imkanı bulamayacağını düşünerek, "Onlar gelemiyorsa, biz gidelim" diyerek köyleri ziyaret ettiklerini söyledi.

Bilen, bu sayede öğrencilere istedikleri saç modelini uyguladıklarını aktardı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen ise, köy okullarında okuyan öğrencilere saç bakımı yaptırarak, onları motive etmeye çalıştıklarını kaydetti.

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