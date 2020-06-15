YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şırnak
  4. Şırnak'ta ortaokul öğrencisi hafızlık eğitimini uzaktan eğitimle tamamladı

Şırnak'ta ortaokul öğrencisi hafızlık eğitimini uzaktan eğitimle tamamladı

ŞIRNAK HABERLERİ  | 15.06.2020 13:03 | Son Güncelleme

Silopi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Hüseyin Kunur, Kovid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında verilen uzaktan eğitim programıyla Kur'an-ı Kerim'i ezberledi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Silopi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi 15 yaşındaki Hüseyin Kunur, uzaktan eğitim programıyla hafız oldu.

Silopi İlçe Müftülüğü ile Silopi İmam Hatip Ortaokulunca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında başlatılan uzaktan eğitim programı sayesinde, Silopi Hz. Nuh Yatılı Erkek Kur'an Kursu'nda yaklaşık 1,5 yıldır hafızlık eğitimi alan Hüseyin Kunur'un eğitimine devam etmesi sağlandı.

Hz. Nuh Yatılı Erkek Kur'an Kursu eğitmenleri Said Tuncer ile Tamer Alioğlu'nu her gün görüntülü arayarak eğitim alan Kunur, evde kaldığı 3 aylık süre zarfında hafızlık eğitiminin başarıyla bitirdi.

Kunur yaptığı açıklamada, Silopi Hz. Nuh Yatılı Erkek Kur'an Kursu'nda başlatılan uzaktan eğitim sayesinde 3 ayda hafızlığını tamamlamanın mutluluğunu yaşadığını belirterek "Koronavirüs salgını nedeniyle kurslarımız kapandı. Bu süre zarfında hafızlılık eğitimimi uzaktan eğitim alarak bitirdim. Bütün herkes hafız olabilir. Hocalarıma teşekkür ediyorum." dedi.

Silopi Hz. Nuh Yatılı Erkek Kur'an Kursu eğitmeni Said Tuncer de uzaktan eğitim sayesinde 50 öğrencinin hem hafızlık hem de Arapça dil eğitimi aldığını belirtti.

Salgın dolayısıyla on-line eğitim verdiklerini aktaran Tuncer, "Hüseyin kardeşimiz hafızlığını çok şükür tamamlamayı başardı. Özellikle İmam Hatip Ortaokulunda okuyan kardeşlerimizin hem okuma hem de kurslarımızda eğitimini alıp hafız olmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Silopi Hz. Nuh Yatılı Erkek Kur'an Kursu eğitmeni Tamer Alioğlu ise "Bu süreçte öğrencimizle görüntülü iletişim kurup hafızlığını bitirmesini sağladık." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erdoğan'ın önerisiyle başlamıştı! Şimdi paraya para demiyor Erdoğan'ın önerisiyle başlamıştı! Şimdi paraya para demiyor
Şırnaklı Çocuklar Piyano ÖğreniyorŞırnaklı Çocuklar Piyano Öğreniyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor’dan Muslera’ya geçmiş olsun mesajı

Kayserispor’dan Muslera’ya geçmiş olsun mesajı

Meteorolojiden yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteorolojiden yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Siirt’te köylülerin yılan tedirginliği

Siirt’te köylülerin yılan tedirginliği

Seyir halindeki otomobil yanarak küle döndü

Seyir halindeki otomobil yanarak küle döndü

Sağlık-Sen’den diş hekimleri için çağrı

Sağlık-Sen’den diş hekimleri için çağrı

Aslanapa Ortaca köyünde 28 günlük karantina sona erdi

Aslanapa Ortaca köyünde 28 günlük karantina sona erdi

Şırnak Namaz Vakitleri 15 Haziran Pazartesi

İmsak
02:55
Sabah
04:42
Öğle
12:16
İkindi
16:08
Akşam
19:40
Yatsı
21:19

Şırnak Nöbetçi Eczaneler15 Haziran Pazartesi

Fırat Eczanesi
Uludere
Umut Eczanesi
Silopi
Derman Eczanesi
Cizre
Ensari Eczanesi
Beytussebap
Neşe Eczanesi
Merkez
Neşe Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Cizre
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Komutanlardan 2625 rakımlı üs bölgesine bayram ziyareti

Komutanlardan 2625 rakımlı üs bölgesine bayram ziyareti

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Cizre’de korona virüs denetimleri sürüyor

Cizre’de korona virüs denetimleri sürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Namaz Dağı üs bölgesinde askerlerle iftar yapan Bakan Soylu ile telefonla görüşerek askerler ve ailelerinin bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Namaz Dağı üs bölgesinde askerlerle iftar yapan Bakan Soylu ile telefonla görüşerek askerler ve ailelerinin bayramını kutladı.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.