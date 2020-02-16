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Şırnak'ta sağlık ekipleri 2 hasta için seferber oldu

ŞIRNAK HABERLERİ  | 16.02.2020 13:15 | Son Güncelleme

Şırnak'ta sağlık ekipleri 2 hasta için seferber oldu

ŞIRNAK (AA)- Şırnak'ta yolu kapalı köydeki iki hasta, 2 saat süren çalışmanın sonucunda hastaneye ulaştırıldı.

Kar yağışı nedeniyle yolu kapanan merkeze bağlı Aslanbaşar köyünde oturan 35 yaşındaki Nesime Fidan ve 16 yaşındaki Sakine Adanır'ın rahatsızlanması üzerine yakınları durumu 112 Acil servis ekiplerine bildirdi.

Yaklaşık 2 saat süren zorlu çalışmanın ardından paletli ambulansla köye ulaşan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Servis ekipleri ilk müdahaleyi burada gerçekleştirdi.

Şırnak Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Fidan ve Adanır'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
paletli ambulans Şırnak

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