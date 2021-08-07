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Şırnak'ta sis ve toz bulutu etkili oluyor

07.08.2021 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ta sis ve toz bulutu etkili oluyor

Şırnak'ta etkili olan sis ve toz bulutu yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, öğleden sonra yerini sis ve toz bulutuna bıraktı.

Sis ve toz bulutu nedeniyle zaman zaman görüş mesafesi düştü.

Yetkililer, bölgede toz taşınımı nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri toz bulutunun yarın da etkisini sürdüreceğini kaydetti.

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Akşam
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