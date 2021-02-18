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Şırnak'ta "Sürdürülebilir Turizm Çeşitlendirmesi Toplantısı" düzenlendi

18.02.2021 18:19 | Son Güncelleme:
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Vali Ali Hamza Pehlivan: - "Daha huzurlu ve güvenli ortamın oluşması için önemli adımlar atmaya devam edeceğiz"

Şırnak'ta, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Valilik, Belediye, Dicle Kalkınma Ajansı ve Şırnak Üniversitesi iş birliğiyle "Sürdürülebilir Turizm Çeşitlendirilmesi Kültür ve Turizm Rotaları Fizibilite Projesi Tanıtım Toplantısı" yapıldı.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Üniversitesinde düzenlenen toplantıda, kentin coğrafi güzellikleri ve kültürel zenginlikleriyle turizme konu olabilecek potansiyelde olduğunu söyledi.

Terör nedeniyle kültür ve turizmin gündeme alınmasının hep ötelendiğini kaydeden Pehlivan, terörün bu alandaki çalışmaları ve gayretleri baltaladığını bildirdi.

Şırnak'ın turizm potasına geniş kapsamıyla dahil olacağını ifade eden Pehlivan, "Daha huzurlu ve güvenli ortamın oluşması için önemli adımlar atmaya devam edeceğiz. İlimiz ve ilçelerimizdeki tüm tarihi ve doğal varlıkları Kültür ve Turizm Bakanımızla konuştuk. Bu konuda Cudi ve Nuh'un Gemisi bizim için çok önemli başlık ve temadır." diye konuştu.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka da kentin ilçeleriyle kültürel ve turizm değerinin olduğunu, belediye olarak yapılan çalışmaları tanıtmak adına her türlü desteği vereceklerini kaydetti.

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan ise kentin inanç turizminin merkezi olacağını, bunun için gerekli potansiyele sahip olduğunu dile getirdi.

Toplantıya, Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Alanlı, Şırnak Üniversitesi Genel Sekreteri İbrahim Baz, kaymakamlar ve turizm acente yetkilileri katıldı.

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