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Şırnak'ta Süryani çiftin kaybolmasına ilişkin yargılamaya devam edildi

03.02.2023 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 3 yıl önce Süryani Hurmüz-Şimuni Diril çiftinin kaybolması ve Şimuni Diril'in cesedinin bulunmasına ilişkin davada tutuklu sanık Apro Diril'in ev hapsine karar verildi.

Şırnak 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 5'inci duruşmasında tutuklu Apro Diril hazır bulundu, tutuksuz sanıklar İsmail Yıldız ve Behçet Öztunç katılmadı.

Duruşmada, sanık Diril ile aynı koğuşta kalan E.A. tanık olarak dinlendi.

Koğuşta sanıkla aralarında geçen diyalogları anlatan tanık E.A, Apro Diril'in kendisine "Benim amacım öldürmekti.16 yaşındaki oğlumun acısı halen içimde duruyor. Şimoni'nin kafasına odunla vurdum. Hurmüz'ün kafasına bir el ateş ettim. Şimoni'nin cesedini dereye attım. Ardından Hurmüz'ü gömmek için tekrar yanına geldim. Ancak silah sesini duyan çoban bize doğru gelince bende acele ile Hürmüz'ü gömdüm." dediğini ileri sürdü.

Duruşmaya mağdur sıfatıyla katılan çiftin 6 çocuğu, avukatları aracılığıyla sanıklardan şikayetçi oldu.

Savcı, Apro Diril'in yurt dışına kaçma ihtimaline karşı tutuklu yargılanması yönünde görüş bildirdi.

Sanık Diril, savunmasında, suçlamayı kabul etmeyerek tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme, sanık Diril hakkında "ev hapsi" kararı vererek duruşmayı 23 Mayıs'a erteledi.

Adliye önünde gazetecilere açıklama yapan mağdur avukatlarından Rojhat Dilsiz, "ev hapsi" kararına karşı itirazda bulunacaklarını söyledi.

Kovankaya köyünde yaşayan Hurmüz ve Şimuni Diril çiftinden 11 Ocak 2020'den itibaren haber alınamamış ve arama çalışması başlatılmıştı. 20 Mart 2020'de köyün yaklaşık 1,5 kilometre uzağında Şimuni Diril'in cesedi bulunmuştu. Hurmüz Diril ise halen bulunamadı.

İddianamede, 3 sanık hakkında "tasarlayarak öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

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