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Şırnak'ta tedavisi tamamlanan bayağı şahin doğaya bırakıldı

27.01.2022 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ta tedavisi tamamlanan bayağı şahin doğaya bırakıldı

Şırnak'ta yaralı bulunan ve tedavisi tamamlanan bayağı şahin (Buteo buteo) doğaya salındı.

​​​​​​​Vatandaşlar tarafından arazide yaralı halde bulunarak, Şırnak Üniversitesi Yabani Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine götürülen bayağı şahinin tedavisi tamamlandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilen bayağı şahin, Vali Ali Hamza Pehlivan tarafından Şırnak Siirt kara yolu bölgesinde doğaya bırakıldı.

Vali Pehlivan, bayağı şahinin bu yıl tedavi edilen ilk hayvan olduğunu söyledi.

Merkezde 4 yıldır şimdiye kadar 300'e yakın yabani hayvanın tedavisinin tamamlandığını kaydeden Pehlivan, bu çalışmaların Tarım Orman Bakanlığı bünyesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğe bağlı şubede gerçekleştirildiğini belirtti.

Merkezin Şırnak Üniversitesi yerleşkesinde bulunduğunu ifade eden Pehlivan, yeni hizmet binasının bu yıl içerisinde tamamlanacağını bildirdi.

Kentte yabani hayvanlara karşı önemli bir hassasiyetin olduğunu belirten Pehlivan, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımız sağ olsunlar yaralı bir hayvan gördüklerinde bize bildiriyor. Uzman veteriner hekimlerimiz gerekli tedavilerini yapıyor. Biz de zaman zaman onları ait oldukları doğaya uğurluyoruz. Katkı ve emeği olan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

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