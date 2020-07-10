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Şırnak'ta tedavisi tamamlanan çakal yavrusu doğaya bırakıldı

ŞIRNAK HABERLERİ  | 10.07.2020 12:13 | Son Güncelleme

Şırnak'ta tedavisi tamamlanan çakal yavrusu doğaya bırakıldı

Şırnak'ta tedavi edilen çakal yavrusu doğaya salındı.

Kentte vatandaşların yaklaşık 15 gün önce arazide aç ve bitkin bulduğu, ardından Şırnak Üniversitesi Yabani Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine getirdiği çakal yavrusunun tedavisi tamamlandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilen yavru, Şırnak-Siirt kara yolunun 10. kilometresinde doğaya bırakıldı.

Şube Müdürü Orhan Kalay, çakalı tedavi ve rehabilitasyonunun ardından yaşam alanına bıraktıklarını belirtti.

Kalay, "Vatandaşlarımızdan, arazide gördükleri bitkin veya yaralı, kendi kendilerine yetemeyecek durumda olan yaban hayvanlarını imkanları varsa bize ulaştırmalarını, yoksa telefonla bildirmelerini istiyoruz. Bu tür yaban hayvanlarının doğaya geri kazandırılması çok önemli." diye konuştu.

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