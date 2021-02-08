Şırnak'ta terör operasyonları: 3 tutuklama

Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 1-7 Şubat'ta kent genelinde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir zanlı ise hakkında soruşturma yürütülen ile gönderildi.

