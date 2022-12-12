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Şırnak’ta terör operasyonu: 7 gözaltı

12.12.2022 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar sonucunda 7 kişi gözaltına alındı.

Terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından 05 -11 Aralık 2022 tarihleri arasında merkez ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon başlatıldı.

Operasyonda toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. 2 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüpheli ilgili il ve birimine teslim edildi. 2 şüpheli ise savcılıkta alınan ifadesinin akabinde serbest bırakıldı.

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