Şırnak’ta terör operasyonu: 7 gözaltı

Terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından 05 -11 Aralık 2022 tarihleri arasında merkez ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon başlatıldı.

Operasyonda toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. 2 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüpheli ilgili il ve birimine teslim edildi. 2 şüpheli ise savcılıkta alınan ifadesinin akabinde serbest bırakıldı.

