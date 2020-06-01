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Şırnak'ta terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik operasyonda 8 kişi yakalandı

ŞIRNAK HABERLERİ  | 01.06.2020 13:54 | Son Güncelleme

Şırnak'ta terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik operasyonda 8 kişi yakalandı

Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 8 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda terör örgütleri PKK ve FETÖ şüphelisi 8 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilenlerden 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer şüpheli ise ateşinin yüksek çıkması nedeniyle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

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Uludere
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Değer Eczanesi
Cizre
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Merkez
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