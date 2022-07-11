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Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı

11.07.2022 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce, 4-10 Temmuz'da il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Gözaltı Şırnak operasyon

Şırnak Namaz Vakitleri 11 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:07
Sabah
04:51
Öğle
12:21
İkindi
16:12
Akşam
19:40
Yatsı
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Şırnak Nöbetçi Eczaneler11 Temmuz Pazartesi

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