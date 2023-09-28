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Sırra kadem basan Açelya’dan veda gibi not

28.09.2023 14:33 | Son Güncelleme:
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Sakarya’nın Serdivan ilçesinde evden dershaneye diye çıkan ve sırra kadem basan 17 yaşındaki Açelya Yıldırım’ın duygusal şarkı eşliğinde ağlayıp kendisini kaydettiği videonun ardından ‘Ölmeden saatler önce’ diyerek adeta veda eder gibi paylaştığı not ortaya çıktı.

Olay, 25 Eylül Pazartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesi ile birlikte Serdivan İstiklal Mahallesi’nde ikamet eden 17 yaşındaki Açelya Yıldırım, ’dershaneye gidiyorum’ diyerek evden çıktı. Dershane çıkış saatinden sonra kızlarına bir türlü ulaşamayan ailesi paniğe kapıldı. Genç kıza ait içerisinde telefonunun da bulunduğu çanta ise Kocaeli’nin Kandıra ilçesindeki Pembe Kayalıklar’da bulundu. Ailenin durumu haber vermesi üzerine polis ve jandarma ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı. Gencin çantasının bulunduğu yerde de inceleme yapan ekipler herhangi bir bulguya rastlayamadı. Acılı anne ve baba ise 4 gündür kayıp olan kızlarının bulunmasını istiyor.

VEDA EDER GİBİ NOT BIRAKMIŞ

Öte yandan, genç kızın duygusal şarkı eşliğinde ağlayıp kendisini kaydettiği videonun ardından ‘Ölmeden saatler önce’ diyerek adeta veda eder gibi paylaştığı not ortaya çıktı. Yazdığı notta, “Sevdiğim, okumaya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Bu yazıyı bir kere oku sonra da fotoğraflarımla, yazışmalarımızla beraber yok et, çıkar hayatından. Beni hatırlatan her şeyi yok et. Kendini en kısa sürede toparla. Ölmeden saatler önce, umarım düşündüğüm gibi yapıp sana son kez sarılabilmişimdir. Sen artık bıktın benim gelip gitmelerimden biliyorum. Haklısın. Öyle bir dönemdeydim ki; ne yapacağımı, kime gideceğimi, kime ne anlatacağımı bilmiyordum. Keşke böyle yapmasaydım, evet ama senin de benim yüzümden çok yorulduğunu ve canının gerçekten çok yandığını gördüm. Şu an belki mutsuzsun ama ben hayatından çıktıktan bir süre sonra toparlayacağına inanıyorum. Sen beni engelleyemezdin, elin gitmezdi mesela. Bir şeyler değişti demek ki. Ya da benimle video paylaşamazdın ama arkadaşın, senin elinde sigara varken bile paylaşırdı. Dürüst olacağım. Beni değerli gibi hissettirdiğin çok zaman oldu, kendimi kötü hissettirdiğin zamanlar da, ama her şey için teşekkür ederim. Kimse bu kadarını yapmazdı benim için. Seni ölene kadar seveceğim ve öldükten sonra da seveceğim. Seni hep seveceğim. Bana kalsa hiçbir kızla konuşma ama çok bencilce olurdu değil mi? Hem kendi gidiyor hem de bana kızlarla konuşma diyor. Öyle demiyorum. Umarım hayatına birisi girer ve bizim aksimize toksik değil de sağlıklı bir ilişkiniz olur. Sen sevince çok güzel seviyorsun. Seni seven de güzel sever umarım. Çok ağlama ama tamam mı? Çünkü ben bazı şeyleri hak ettim. Sınır koymayı bilemedim. Kendime bazen hakim olamadım. Sinirlendim, ayrıldım, üzdüm ama seni çok sevdim. Beni unutman lazım sevdiğim, en kısa zamanda ve çok mutlu olman lazım çünkü sen hak ediyorsun. Ben de bunu hak ettim. Seni çok seviyorum bir tanem. Seni çok özleyeceğim. Her ne olursa olsun, iyi ki hayatıma girdin. İyi ki böyle bitti. He bir de sevdiğim, dershaneden sevgilisi olan birisiyle otobüse kadar yürümekle iki kız arkadaşla kafede saatlerce oturup sohbet etmek aynı şey değil. Ne olur ne hissettiğimi anla” ifadelerine yer verdi.

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