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  4. Şişli'de dükkanda 85 kediyi alıkoyan kişiye para cezası kesildi

Şişli'de dükkanda 85 kediyi alıkoyan kişiye para cezası kesildi

AA AA
04.07.2024 11:24
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Şişli'de bir apartmanın zemin katındaki dükkanda taşıma çantası ve kafeslerde 85 kediyi alıkoyan kişiye 613 bin 360 lira para cezası kesildi.

Polis ekipleri, Şişli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü görevlilerinin, İzzetpaşa Mahallesi Mihri Okul Arası Sokak'taki bir dükkanda çok sayıda kedinin taşıma çantası ve kafeste tutulduğu, sağlık durumlarının da kötü olduğu yönündeki ihbarı üzerine harekete geçti.

Adrese giden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Şişli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, kızının apartmanının zemin katında yer alan kendilerine ait dükkanda çok sayıda kedi bulundurduğunu söyleyen T.K'nin yardımıyla içeri girdi.

Dükkanda, taşıma çantası ve kafeslerde tutulan sağlık durumu kötü çeşitli ırklardan 85 kedi ele geçirildi. Kediler muhafaza altına alınarak tedavi yaptırılmak üzere ilçe belediyesinin sorumlu veteriner hekimine teslim edildi. Hayvanların tedavilerinin uzun süredir yapılmadığı ve beslenmelerinin ihmal edildiği öğrenildi.

Kedileri dükkanda alıkoyan ve sağlık durumlarının kötüleşmesine neden olan G.B'ye, "hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranma" suçundan kedi başına 7 bin 216 lira olmak üzere toplam 613 bin 360 lira para cezası kesildi.

Express


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