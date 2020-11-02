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  4. ŞİŞLİ'DE İKİ GRUP ARASINDAKİ SİLAHLI KAVGA KAMERADA

ŞİŞLİ'DE İKİ GRUP ARASINDAKİ SİLAHLI KAVGA KAMERADA

İSTANBUL HABERLERİ  | 02.11.2020 23:20 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHA Şişli'de aralarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHA
Şişli'de aralarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Bir kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olay, saat 22.00 sıralarında Halil Rıfat Paşa Mahallesi Taşkızak Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, otomobilden inen iki kişi ile kaldırımda duran ve aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen iki kişi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayın ardından otomobille gelen saldırganlardan biri silahını çekerek, 25 yaşındaki Kaan Mutlu Manilacı'yı bacağından vurdu. Manilacı'nın silahla yaralanmasının ardından geldikleri otomobile binen saldırganlar olay yerinden kaçtı.

BACAĞINDAN YARALANAN MANİLACI HASTANEYE KALDIRILDI
Saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Manilacı, ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Manilacı'nın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olay yerinden kaçan saldırganların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

SİLAHLI KAVGA KAMERADA
Silahlı kavga anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda yaşanan kavga ve silahla ateş edilmesinin ardından yaşanan hareketlilik görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ
-Kaldırımda kavga edenler
-Silahla ateş edilmesiyle yaşanan hareketlilik
AKTÜEL
-Olay yeri
-Olay yerinde ambulans bekleyen yaralı
-Polis ekiplerinin çalışması
-Sağlık ekiplerinin olay yerine gelişi
-Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi
-Yaralının ambulansa alınması
-Ambulansın olay yerinden ayrılması
-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması
-Genel ve detay görüntüler

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