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Şişli'de iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

08.06.2022 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli'de iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Şişli'de işyerinden hırsızlık yaptığı belirlenen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Nisan'da Merkez Mahallesi'nde iş yerinde çalışan bir kişinin cep telefonunun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

İşyerindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin dükkanda zaman geçirdikten sonra kasa noktasında bulunan cep telefonunu çalarak olay yerinden uzaklaştığını belirledi.

Kimlik bilgileri tespit edilen yabancı uyruklu J.K, 5 Haziran'da Osmanbey Metro İstasyonu'nda yakalandı.

Benzer suçlardan kaydı olduğu tespit edilen şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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