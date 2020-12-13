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Şişli’de silahlı kavgada bir kişi yaralandı

İSTANBUL HABERLERİ  | 13.12.2020 04:35 | Son Güncelleme

Polis, aralarında yabancı uyruklu kadınların da bulunduğu 4’ü kadın 7 kişiyi gözaltına aldı

İSTANBUL (AA) - Şişli’de bir grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Aralarında yabancı uyruklu kadınların da bulunduğu 4’ü kadın 7 kişi gözaltına alındı.

Mecidiyeköy Atakan Sokak’ta bulunan bir binada gruptaki kişiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Binada başlayan tartışma sokağa taştı. Tartışmanın dönüştüğü kavgada gruptan bir kişinin silahla ateş etmesi sonucu Selçuk D. isimli kişi yaralanırken silahla ateş açan şüpheli kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralıyı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, aralarında yabancı uyruklu kadınların da bulunduğu 4’ü kadın 7 kişiyi gözaltına aldı.

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