Şişli'deki iki aile arasında çıkan silahlı kavgada biri polis 4 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Şişli'deki iki aile arasında çıkan silahlı kavgada biri polis 4 kişi yaralanırken, olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.
Kuştepe Mahallesi Köz Sokak'ta iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı.
Kavgaya karışan 4 kişi ile olaya müdahaleye eden polislerden biri kolundan yaralandı.
Yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Olay yerine çok sayıda polis ve Çevik Kuvvet ekibi sevk edildi.
Polis, kavgaya karışan 7 şüpheliyi gözaltına aldı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz