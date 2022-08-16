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  4. Şişli'deki iki aile arasında çıkan silahlı kavgada biri polis 4 kişi yaralandı

Şişli'deki iki aile arasında çıkan silahlı kavgada biri polis 4 kişi yaralandı

16.08.2022 00:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kavgaya karışan 7 şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Şişli'deki iki aile arasında çıkan silahlı kavgada biri polis 4 kişi yaralanırken, olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

Kuştepe Mahallesi Köz Sokak'ta iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı.

Kavgaya karışan 4 kişi ile olaya müdahaleye eden polislerden biri kolundan yaralandı.

Yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olay yerine çok sayıda polis ve Çevik Kuvvet ekibi sevk edildi.

Polis, kavgaya karışan 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

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