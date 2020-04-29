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Sivas Belediyesi esnafa ve vatandaşa 750 bin maske dağıttı

SİVAS HABERLERİ  | 29.04.2020 13:25 | Son Güncelleme

Sivas Belediyesi esnafa ve vatandaşa 750 bin maske dağıttı

SİVAS (AA) - Sivas Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında esnafa ve vatandaşa 750 bin maske dağıttı.

Belediye ekipleri, koronavirüsle mücadele kapsamında şehrin işlek yerlerinden Atatürk, Evliya, Hayrisığırcı ve İstasyon Caddelerinde esnaf ve vatandaşlara 5'li paketler halinde maske dağıtmaya devam ediyor.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in talimatıyla bugüne kadar 750 bin maske dağıtıldı.

Dağıtımların zabıta ekipleri tarafından büyük özenle yapıldığını belirten Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sürecin başından itibaren İl Pandemi Kurulu kararları doğrultusunda gerekli tedbirleri aldık. Esnafımızın ve vatandaşımızın mağdur olmaması için ekiplerimiz düzenli olarak maske dağıtımı yapıyor. Bugüne kadar belediye olarak 750 bin adet maske dağıtımı gerçekleştirdik. Bundan sonra da dağıtımlarımız aralıksız devam edecek." dedi.

Bilgin, ayrıca Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikanın da belediye için maske üretimine devam ettiğini sözlerine ekledi.

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