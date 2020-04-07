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Sivas ihracatta kan kaybetti

SİVAS HABERLERİ  | 07.04.2020 14:53 | Son Güncelleme

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2020 yılının ilk çeyreğine ilişkin ihracat rakamlarını açıkladı.TİM verilerine göre Sivas’ta ihracat rakamları 2020’nin Ocak-Mart döneminde 2019’un aynı dönemine göre düşüş gösterdi.2019 yılında Ocak ayında 5 milyon 657 bin dolar, Şubat ayında 5 milyon 684 bin dolar, Mart ayında ise 7 milyon 834 bin dolar olmak üzere 19 milyon 175 bin dolarlık ihracatın gerçekleştirildiği Sivas’ta 2020 yılının ilk çeyreğinde 15 milyon 969 bin dolar düzeyinde ihracat gerçekleştirilebildi.İhracat Mart ayında dibe vurduKentte 2020 yılının ilk çeyreğinde yapılan 15 milyon 969 bin dolarlık ihracatın 5 milyon 778 bin doları Ocak ayında, 5 milyon 499 bin doları Şubat ayında, 4 milyon 692 bin doları ise Mart ayında gerçekleşti.

Sivas ihracatta kan kaybetti

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2020 yılının ilk çeyreğine ilişkin ihracat rakamlarını açıkladı.
TİM verilerine göre Sivas’ta ihracat rakamları 2020’nin Ocak-Mart döneminde 2019’un aynı dönemine göre düşüş gösterdi.
2019 yılında Ocak ayında 5 milyon 657 bin dolar, Şubat ayında 5 milyon 684 bin dolar, Mart ayında ise 7 milyon 834 bin dolar olmak üzere 19 milyon 175 bin dolarlık ihracatın gerçekleştirildiği Sivas’ta 2020 yılının ilk çeyreğinde 15 milyon 969 bin dolar düzeyinde ihracat gerçekleştirilebildi.
İhracat Mart ayında dibe vurdu
Kentte 2020 yılının ilk çeyreğinde yapılan 15 milyon 969 bin dolarlık ihracatın 5 milyon 778 bin doları Ocak ayında, 5 milyon 499 bin doları Şubat ayında, 4 milyon 692 bin doları ise Mart ayında gerçekleşti.

Sivas ihracatta kan kaybetti

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Akşam
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Sivas Nöbetçi Eczaneler 7 Nisan Salı

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Hayat Eczanesi
Merkez
Murat Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Sarkisla
Deniz Eczanesi
Yildizeli
Şifa Eczanesi
Zara
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