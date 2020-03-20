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Sivas nüfusunun yüzde 12,7’si yaşlı

SİVAS HABERLERİ  | 20.03.2020 17:47 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "İstatistiklerle Yaşlılar 2019" adlı çalışmasını kamuoyuyla paylaştı.

Sivas nüfusunun yüzde 12,7’si yaşlı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "İstatistiklerle Yaşlılar 2019" adlı çalışmasını kamuoyuyla paylaştı. Çalışmada, il ve cinsiyete göre yaşlı nüfus, yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ve yaşlı cinsiyet oranına ilişkin bilgiler paylaşıldı.
2019 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre Sivas’ta yaşayan 638 bin 956 kişinin 81 bin 79’unu yaşlı nüfus oluşturdu. Yaşlı nüfusun 36 bin 914’ü erkekler, 44 bin 165’i de kadınlardan oluştu.
Türkiye’de yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 9,1 iken Sivas’ta bu oran yüzde 12,7 olarak kayıtlara geçti.

Sivas nüfusunun yüzde 12,7’si yaşlı

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