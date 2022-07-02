Sivas olaylarında hayatını kaybedenler anılıyor

SİVAS (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve bazı milletvekilleri, Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te çıkan olaylarda hayatını kaybedenler için eski Madımak Oteli binası önünde düzenlenen anma etkinliğine katıldı.

Ağbaba, milletvekilleri ve partililer, olayda hayatını kaybedenlerin bazı yakınlarıyla İl Özel İdaresi Bilim ve Kültür Merkezine dönüştürülen eski Madımak Oteli önüne karanfil bıraktı.

Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ağbaba, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevlendirmesiyle bazı milletvekilleri, belediye başkanları ve il başkanlarıyla Sivas'a geldiklerini söyledi.

Veli Ağbaba, 29 yıl önce Sivas'ta karanlık güçlerin laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmayı amaçlayan bir saldırı gerçekleştirdiğini belirterek, "Biliyoruz ki Sivas'ta Madımak Oteli'nde hedef, sadece yakılan insanlar değildi. Atılan sloganlardan da biliyoruz ki burada cumhuriyete, laikliğe ve demokrasiye karşı bir başkaldırı vardı." dedi.

Mutlaka yaşanan olayların arkasındaki güçlerin bulunması gerektiğini vurgulayan Ağbaba, şunları kaydetti:

"Bugün 2 Temmuz Sivas katliamının 29. yıl dönümü, 3 gün sonra 5 Temmuz Başbağlar katliamının yıl dönümü. Biz her iki katliamda da kurban olan herkesi rahmet ve saygıyla andığımızı belirtmek istiyoruz. Hem Başbağlar'da hem Sivas’ta insanlarımızı katleden canileri de şiddetle kınadığımızı belirtmek istiyoruz. Sadece Türkiye'de değil, bütün insanlık tarihinin en acı katliamlarından birisiydi. Hem Sivas hem Başbağlar'da hem de Çorum'da katliamda kaybettiğimiz canlarımızı, kardeşlerimizi anıyoruz. Tekrar hep birlikte bizi diğer Orta Doğu ülkelerinden farklı kılan laikliğimizi, demokrasimizi, cumhuriyetimizi savunmaya devam edeceğiz."

- MESAM anma etkinliğine katıldı

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül ve birlik üyeleri de anma etkinliğine katıldı.

Ergül ve üyeler, çıkan olaylarda hayatını kaybedenler için eski Madımak Oteli binasında oluşturulan anı köşesine karanfil bıraktı.

Daha sonra açıklama yapan Ergül, "MESAM olarak bu yıl bir gelenek başlatmak istedik, artık her yıl burada olacağız." diye konuştu.

