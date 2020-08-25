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Sivas protesto edilen senetler bakımından ilk 30’a girdi

SİVAS HABERLERİ  | 25.08.2020 11:27 | Son Güncelleme

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi, bu yılın Ocak-Temmuz ayları arasında zamanında ödenmediği için protesto çekilen senet sayılarını ve tutarlarını açıkladı.Risk Merkezi´nden elde edilen bilgilere göre Sivas’ta 2020 yılının ilk 7 ayında bin 837 senede protesto çekildi.

Sivas protesto edilen senetler bakımından ilk 30’a girdi

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi, bu yılın Ocak-Temmuz ayları arasında zamanında ödenmediği için protesto çekilen senet sayılarını ve tutarlarını açıkladı.
Risk Merkezi´nden elde edilen bilgilere göre Sivas’ta 2020 yılının ilk 7 ayında bin 837 senede protesto çekildi. Sivas protesto çekilen senet sayısında 81 il arasında 38’inci sırada yer aldı. Protesto edilen bin 837 senedin 336’sı Ocak ayında, 257’si Şubat ayında, 284’ü Mart ayında, 342 Nisan ayında , 229’u Mayıs ayında, 197’si Haziran ayında, 192’si de Temmuz ayında gerçekleşti.
2 bin lira ve üzerindeki senetlerin değerlendirmeye alındığı verilere göre Sivas’ta protesto edilen senetlerin toplam tutarı ise 44 milyon 970 bin lira olarak açıklandı.
7 aylık zaman diliminde protesto edilen senetlerin toplam tutarı ay ay şu şekilde gerçekleşti: Ocak 16 milyon 60 bin lira, Şubat 6 milyon 619 bin lira, Mart 7 milyon 866 bin lira, Nisan 4 milyon 360 bin lira, Mayıs 3 milyon 94 bin lira, Haziran 3 milyon 138 bin lira, Temmuz 3 milyon 833 bin lira. Sivas, protesto edilen senet tutarında 81 il içerisinde 27’nci sırada yer aldı.

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