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Sivas'ta kar küreme aracını izleyen kişi ölümden saniyelerle kurtuldu

SİVAS HABERLERİ  | 04.02.2020 16:40 | Son Güncelleme

Sivas’ta bir sürücü kar küreme aracını seyredenken neredeyse yoldan geçmekte olan TIR'ın altında kalıyordu, bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Sivas-Erzincan karayolu Sivas’ın İmranlı ilçesi Kızıldağ geçidi yakınlarında ki bir dinlenme tesisinde meydana geldi.

Tesiste vakit geçiren bir TIR sürücüsü, yolda devam eden kar temizleme çalışmalarını izlerken neredeyse yoldan geçmekte olan TIR'ın altında kalıyordu. Kar küreme aracını seyreden sürücü, gelmekte olan TIR'ı fark etmedi. TIR, kendisine çarpmak üzereyken TIR'ı son anda fark edip geri çekilerek, TIR'ın altında kalmaktan saniyeler ile kurtuldu.

Bu anlar işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. Olaya şahit olan Ramazan Ülker, arkadaşının dikkatsizliğinin neredeyse canına mal olacağını belirtip, son anda kurtulduğunu sözlerine ekledi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kar küreme aracı Sivas

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