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Sivas TSO'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

SİVAS HABERLERİ  | 20.04.2020 18:00 | Son Güncelleme

Sivas TSO'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Sivas TSO'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

SİVAS (AA) - Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO), Milli Dayanışma Kampanyası'na 480 bin lira ile destek verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, STSO Başkanı Mustafa Eken, Vali Salih Ayhan'ı makamında ziyaret etti.

Eken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na oda meclis üyeleri ve istişare kurulunca 480 bin lirayı bağışladıklarını bildirdi.

Vefa Sosyal Destek Grupları'na ise 2 bin koli gıda paketi desteğinde bulunduklarını belirten Eken ve kampanyaya destek veren iş insanlarına Vali Ayhan teşekkürlerini sundu.

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"Biz Bize Yeteriz Tükiyem" Milli Dayanışma Kampanyası Sivas Ticaret ve Sanayi odası

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