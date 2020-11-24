Sivas Türkiye’ye örnek oldu

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ‘Solucan Gübresi Üretim Tesisi’ bir çok il’e örnek oldu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde kurulan ‘Solucan Gübresi Üretim Tesisi’ tüm Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi’nde görevli Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Şube Müdürü Tuğberk Eraslan ve beraberindekiler Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Solucan gübresi üretim tesisine gelerek incelemelerde bulundu. Üniversitenin Solucan gübresi üretim tesisine gezen Eraslan ve beraberindekiler Ordu’da yapılması planlanan tesis için de yetkililerden bilgi aldı.

“Türkiye genelinde tesisimiz örnek olmaya başladı”

Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Uğur Tutar, solucan gübresi üretim tesisinin Türkiye genelinde örnek olmaya başladığını ifade ederek, “Misafirlerimiz Ordu Büyükşehir Belediyesi’nden, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı’nın talimatıyla özellikle şehir evsel atıklarının değerlendirilmesi mezbah atıklarının değerlendirilmesi ve bunların solucan yemi olarak kullanılamayacağı noktasında hem bilgi alışverişi hem de tesisimizi basından görmüşler. Tesisimizi gezmek yaptığımız çalışmalarla ilgili bilgi almak tesisimizde ilgili işleyişin nasıl olduğunu görmek amacıyla gelmişler. Tesisimizi baştan sona gezdirdik. İlk adımdan son adıma kadar yani hayvansal gübrenin girişinden solucan gübresinin çıkışına kadar olan tüm aşamalarda tesisimizi nasıl yapıldığını ifade ettik, bilgilendirdik. Kendilerinin soruları oldu. Teknik anlamda hazırlıklı gelmişler. Bu anlamda bizden daha fazla bilgi almak istediler. Evet öncü olmaya başladık. Daha doğrusu tüm Türkiye genelinde tesisimiz örnek olmaya başladı. Tesisimiz merak ediliyor, geliniyor beğeniliyor ve bu şekilde örnek alınarak bazı tesislerde kurulmaya başladı” dedi.

Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Şube Müdürü Tuğberk Eraslan ise, “Belediye başkanımız sayın Mehmet Hilmi Güler tarım konusundaki öncülüğü ve belediyecilik anlayışına yeni getirdiği hareketliliğe istinaden bizde solucan gübresi ve bununla alakalı çalışmalara başladık. Hocamızın da internet üzerinden yapmış olduğu çalışmaları bulunca buraya da yerinde görüp değerli bilgilerini paylaşmaya geldik. Sağ olsun. Bu konuda bize çok yardımcı oldular. Tabii ki yani ilerleyen süreçte bunun daha ileriye de götürebiliriz. Bu anlamda da Cumhuriyet Üniversitesinde bize olumlu çok anlamda katkı sağlayacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

