Sivas Valisi Salih Ayhan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vali Ayhan, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflar için oy kullandı.

Ayhan, yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "6 güzel adam", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" ile yaşam kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Anadolu Ajansının her yıl geleneksel hale getirdiği fotoğraf yarışmasına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ayhan, "Baktığımız zaman 2020'nin her gününe bir fotoğraf yarışması yapılması gerekiyor. 2020 yılı çok enteresan bir yıl oldu. Anadolu Ajansını tebrik ediyorum. Bizlere nostalji yaşatmış oldu." dedi.

