Sivas Valisinden gözlem altında tutulan öğrencilere moral mesajı

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan, yurt dışından Türkiye'ye dönüşlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı öğrenci yurduna yerleştirilen öğrencilerin cep telefonuna moral mesajı attı.

Başbakan Binali Yıldırım Yerleşkesindeki KYK'ya getirilen 442 üniversite öğrencisinin gözetim altındaki bekleyişi sürüyor. Sivas Valisi Salih Ayhan, burada 14 günün geçmesini bekleyecek öğrencilerin cep telefonlarına moral mesajı gönderdi.

Ayhan, mesajında, Sivas'ın Selçuklu'nun kalbi, Osmanlı'nın vicdanı ve Cumhuriyet'in aklı olan bir kent olduğuna işaret etti. Milli mücadeleye karargah olan böylesi bir kadim şehrin misafirperverliği ile öğrencileri ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Ayhan, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere, İçişleri, Dışişleri Bakanlıkları ve tüm kurumlarla Türkiye'nin koronavirüs salgınına karşı ilk günden itibaren etkin bir mücadele örneği sergilediğini vurguladı.

"Sadece 2-3 gün içerisinde yurt dışında bulunan binlerce yurttaşımızı özel uçaklarla Türkiye'ye getiren devletimiz, sizlerin de bu süreçte ailelerinizin yanında olması için üstün gayret göstermiştir." ifadesini kullanan Ayhan, şunları kaydetti: