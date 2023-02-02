Sivas ve Kayseri'de kar nedeniyle 300 köy yolu ulaşıma kapandı

Sivas İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Divriği, Gürün, Zara ve Suşehri ilçelerinde kar etkili oldu.

Yağış nedeniyle 268 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı yolların açılması için ekipler 92 araç ve 130 personelle çalışmalarını sürdürüyor.

Yol açma çalışmalarında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.

KAYSERİ

Kayseri'de etkili olan kar nedeniyle 2 ilçede 32 mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan Pınarbaşı'da 5, Sarız'da ise 27 mahalle yolunda çalışmalar sürüyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı ekipler, dün akşamdan bu yana 116 kırsal mahalle yolunu da ulaşıma açtı.

Merkez ve ilçelerde 156 araç ve 328 personelle, kapanan yolları açma çalışmaları devam ediyor.

