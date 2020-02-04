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Sivas’ın genel nüfusu azaldı, merkez nüfusu arttı

SİVAS HABERLERİ  | 04.02.2020 16:15 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2019 Sonuçları”nı açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2019 Sonuçları”nı açıkladı. TÜİK verilerine göre 2018 nüfusu 646 bin 608 kişi olan Sivas’ın 2019 nüfusu 7 bin 652 kişi azalarak 638 bin 956’ya geriledi.
Merkez arttı, köyler azaldı
Sivas’ta il ve ilçe merkezlerinin nüfusu artarken belde ve köylerin nüfusunun azaldığı dikkatlerden kaçmadı. 2018 yılında 470 bin 589 olan 2018 yılı il ve ilçe merkezleri nüfusu 2019 yılında 475 bin 643’e yükseldi. 2018’de 176 bin 19 olan belde ve köy nüfusu ise 12 bin 706 kişi azalarak 163 bin 313’e geriledi.
2017-2018 döneminde Sivas’ın yıllık nüfus artış hızı binde 39,9 iken 2018-2019 döneminde bu oran binde -11,9 olarak kayıtlara geçti.
TÜİK; il ve cinsiyete göre il/ilçe merkezi ile belde/köy nüfusu ve nüfus yoğunluğuna ilişkin verileri de paylaştı. TÜİK; Sivas’ta yaşayan 638 bin 956 kişinin 319 bin 624’ünün erkek, 319 bin 332’sinin ise kadın olduğunu açıkladı. Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı", Türkiye genelinde 108 kişi iken Sivas’ta 22 olarak kayıtlara geçti.
Yabancı nüfus arttı
TÜİK; illere ve cinsiyete göre yabancı nüfus sayısına ilişkin verileri de kamuoyu ile paylaştı. 2018’de 5 bin 438 kişi olarak açıklanan Sivas’ta yaşayan yabancı nüfus sayısı 2019’da 6 bin 157 kişiye yükseldi. Yabancıların 3 bin 117’sini erkek, 3 bin 40’ını da kadın nüfus oluşturdu.

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