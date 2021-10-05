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Sivaslı minik yürekler, ihtiyaç sahipleri için yardım topladı

05.10.2021 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivaslı minik yürekler, ihtiyaç sahipleri için yardım topladı

Sivaslı minik yürekler, ihtiyaç sahipleri için yardım topladı

SİVAS (AA) - Sivas'ta ilkokul öğrencileri, düzenledikleri yardım kampanyasıyla topladıkları 995 lirayı, belediye bünyesinde ihtiyaç sahipleri için faaliyet gösteren Hayat Ağacı Derneği'ne bağışladı.

Sivas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet İlkokulu'nda eğitim gören 3-A ve 3-B sınıfı öğrencileri, okul idarecileri ve öğretmenlerinin öncülüğünde kentte yaşayan ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyası düzenledi.

Öğrenciler, kampanya kapsamında topladıkları 995 lirayı, kentte 17 yıldır dar gelirli vatandaşlara yardım yapan belediye bünyesindeki Hayat Ağacı Derneği'ne bağışladı.

Öğretmenleriyle derneğin Gıda Bankası ve market bölümünü gezen öğrenciler, derneğin işleyişi hakkında da bilgi sahibi oldu.

Cumhuriyet İlkokulu 3. sınıf öğretmeni Hatice Bülbül, öğrencilere sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın önemini anlatmak amacıyla kampanya düzenlediklerini belirterek, "Hayat Bilgisi dersinde gördüğümüz 'hep birlikte' konusunun uygulanışını çocukların canlı olarak görmesi için sınıfça Hayat Ağacı Derneği'ne bir katkıda bulunmak istedik. Herkes karınca kararınca, gücünün yettiğince destek verdi. Derneği ziyaret eden öğrencilerimiz, ihtiyaç sahiplerine nasıl yardım yapıldığına bizzat şahit oldu." ifadelerini kullandı.

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