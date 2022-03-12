Sivasspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Adana Demirspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat sürdü.

Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Futbolcular, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalıştı.

Sivasspor, idmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Adana Demirspor ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 16.00'da Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaşacak.

Mücadelede hakem Çağdaş Altay görev yapacak.



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