Sivasspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sivasspor Beşiktaş maçı nerede oynanacak? İşte ilk 11'ler!

Sivasspor ile Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Heyecanla beklenen maçta ilk 11'ler belli oldu. Karşılaşmada Hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ve Samet Çiçek üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge olacak. Sivasspor Beşiktaş maçı canlı izle ekranı internette araştırılıyor. Peki, Sivasspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

SİVASSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivasspor Beşiktaş maçı bugün (4 Şubat 2023 Cumartesi) saat 16.00'da başlayacak.

Maç, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

SİVASSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivasspor Beşiktaş maçı Sivasspor - Beşiktaş maçı beIN Sports 1 kanalında canlı olarak ekrana gelecek.

SİVASSPOR BEŞİKTAŞ MAÇINDA İLK 11'LER

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Goutas, Caner, Uğur, Cofie, Charisis, Hakan, Gradel, Saiz, Caicedo

Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Saiss, Masuaku, Necip, Amir, Tayfur, N'Koudou, Cenk, Aboubakar

SİVASSPOR BEŞİKTAŞ MAÇININ VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Sivasspor - Beşiktaş maçının VAR hakemi Mete Kalkavan oldu.

Öte yandan Sivasspor, ligde oynadığı 21 karşılaşmada 5 üstünlük, 6 eşitlik ve 10 yenilgi aldı.

Sivasspor Süper Lig'deki son karşılaşmasında deplasmanda Alanyaspor'u 3-0 ile geçen Sivasspor, topladığı 21 puanla 14. sırada bulunuyor.

Beşiktaş ise ligde oynadığı 20 karşılaşmada 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, topladığı 39 puanla 4. sırada yer alıyor.

SİVASSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI TAKİP

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