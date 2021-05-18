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Sivasspor, Caner Osmanpaşa ile sözleşme yeniledi

18.05.2021 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor, Caner Osmanpaşa ile sözleşme yeniledi

Sivasspor, Caner Osmanpaşa ile sözleşme yeniledi

SİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, savunma oyuncusu Caner Osmanpaşa'nın sözleşmesini 2 yıl uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kırmızı-beyazlı ekibimizin formasını 2 yıldır başarıyla terleten futbolcumuz Caner Osmanpaşa’nın sözleşmesi 2022-2023 sezonuna kadar 2 yıl uzatıldı. Caner'i tebrik eder, Demir Grup Sivasspor forması altında büyük başarılara imza atmaya devam etmesini temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.

Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 72 kez kırmızı-beyazlı formayı giyen Caner, bu maçlarda 3 kez gol sevinci yaşadı.

Sivasspor iç transferde daha önce Muammer Yıldırım, Ali Şaşal Vural ve Mustapha Yatabare ile sözleşme imzalamıştı.

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