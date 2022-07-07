Sivasspor, Çaykur Rizespor ile anlaşan Koray Altınay'a teşekkür etti

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Çaykur Rizespor ile anlaşan Koray Altınay'a kulübe hizmetleri için teşekkür etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, sağ bek Koray Altınay'ın, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile anlaştığı aktarıldı.
Açıklamada, "Koray Altınay'a bugüne kadar kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
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