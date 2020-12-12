SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Sivasspor
  4. Sivasspor’da Uğur Çiftçi koronavirüsü atlattı

Sivasspor’da Uğur Çiftçi koronavirüsü atlattı

SİVASSPOR HABERLERİ  | 12.12.2020 11:54 | Son Güncelleme

DG Sivasspor’da defans oyuncusu Uğur Çiftçi’den sevindirici haber geldi. Son koronavirüs testi negatif çıkan golcü oyuncu, takımla beraber bugün idmana çıktı.

Sivasspor’da Uğur Çiftçi koronavirüsü atlattı

Bir süredir Covid-19 ile mücadele veren Sivasspor’un başarılı futbolcusu Uğur Çiftçi ve Yardımcı Antrenör Ayhan Tenbeloğlu hastalığını atlattı ve takımla beraber çalışmalara başladı.

10

28 yaşındaki deneyimli oyuncu Çiftçi’nin ve yardımcı antrenör Tenbeloğlu’nun koronavirüsü atlattığını Sivasspor Kulübü sosyal medya hesaplarından duyurdu.

12

Uğur Çiftçi’nin ve Ayhan Tenbeloğlu’nun antrenmandaki fotoğrafını paylaşan kırmızı-beyazlı kulüp paylaşıma, "Bir süredir antrenmanlara çıkamayan futbolcumuz Uğur Çiftçi ve yardımcı antrenörümüz Ayhan Tenbeloğlu, bugün yaptığımız idmanda yer aldı. Hoş geldiniz" notunu ekledi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böylesi görülmedi: Fotoğraflarını çekene 10 bin lira ödülBöylesi görülmedi: Fotoğraflarını çekene 10 bin lira ödül
İsrail'de Sivasspor'a çirkin uygulamaİsrail'de Sivasspor'a çirkin uygulama
Vodafone Park'ta zorlu maçVodafone Park'ta zorlu maç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kahreden olay! 17 yaşındaki Serhat yangında hayatını kaybetti
Kahreden olay! 17 yaşındaki Serhat yangında hayatını kaybetti
Görüntüler infial yaratmıştı! Flaş gelişme
Görüntüler infial yaratmıştı! Flaş gelişme
Sergen Yalçın çıldırdı! "Takımdan uzaklaştırın..."
Sergen Yalçın çıldırdı! "Takımdan uzaklaştırın..."
Fatih Terim, Süper Lig'den 2 ismi istedi
Fatih Terim, Süper Lig'den 2 ismi istedi
'Fenerbahçe kesin şampiyon olacak'
'Fenerbahçe kesin şampiyon olacak'
İşte Trabzonspor'un yeni transferi
İşte Trabzonspor'un yeni transferi
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Kulüp başkanı silahlı saldırıya uğradı
Kulüp başkanı silahlı saldırıya uğradı
Türk futboluna acı haber
Türk futboluna acı haber
Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun’a silahlı saldırı
Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun’a silahlı saldırı
Neymar ve Mbappe'yi durduramadık...
Neymar ve Mbappe'yi durduramadık...
Irkçı hakemden ilk açıklama geldi!
Irkçı hakemden ilk açıklama geldi!
Irkçı hakem maçtan alındı!
Irkçı hakem maçtan alındı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivasspor’da Uğur Çiftçi koronavirüsü atlattı
Uğur Çiftçi koronavirüsü atlattı
Mecnun Otyakmaz: Niyetleri bize eziyet etmekti
'Niyetleri bize eziyet etmekti'
İsrail’den Sivasspor kafilesine çirkin uygulama: Saatlerce bekletildiler
İsrail'de Sivasspor'a çirkin uygulama
ÖZET |Maccabi Tel Aviv 1-0 Sivasspor
Sivasspor Avrupa'ya veda etti
CANLI |Maccabi Tel Aviv - Sivasspor
Maçta ilk gol geldi!
Maccabi Tel Aviv - Sivasspor maçı ilk 11'leri
İşte Maccabi Tel Aviv - Sivasspor maçı ilk 11'leri
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.