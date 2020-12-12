Sivasspor’da Uğur Çiftçi koronavirüsü atlattı

Bir süredir Covid-19 ile mücadele veren Sivasspor’un başarılı futbolcusu Uğur Çiftçi ve Yardımcı Antrenör Ayhan Tenbeloğlu hastalığını atlattı ve takımla beraber çalışmalara başladı.

28 yaşındaki deneyimli oyuncu Çiftçi’nin ve yardımcı antrenör Tenbeloğlu’nun koronavirüsü atlattığını Sivasspor Kulübü sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Uğur Çiftçi’nin ve Ayhan Tenbeloğlu’nun antrenmandaki fotoğrafını paylaşan kırmızı-beyazlı kulüp paylaşıma, "Bir süredir antrenmanlara çıkamayan futbolcumuz Uğur Çiftçi ve yardımcı antrenörümüz Ayhan Tenbeloğlu, bugün yaptığımız idmanda yer aldı. Hoş geldiniz" notunu ekledi.

KAYNAK: İHA

FOTOĞRAF: İHA

