Sivasspor’dan UEFA paylaşımı

Süper Lig’in son haftasında deplasmanda Göztepe’ye 3-1 mağlup olmasına rağmen sezonu 60 puanla 4. olarak tamamlayan Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi’nde elemelerde mücadele etme hakkı elde etti.
Tarihinde 2. kez Avrupa kupalarında boy gösterecek Sivasspor, ön eleme turlarına katılacak. Kırmızı-beyazlı kulüp Göztepe maçının ardından sosyal medya hesaplarından UEFA Avrupa Ligi ile ilgili video paylaştı. Kısa sürede yüzlerce beğeni toplayan video, spor severlerin de beğenisini topladı.
Paylaşılan videoya, "Süper Lig’i 4’üncü sırada tamamlayan Demir Grup Sivasspor’umuz, 2020-2021 sezonunda ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimizle" notu yazıldı.
(İHA)
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