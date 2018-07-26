Sivasspor, Galatasaray'dan Ahmet Çalık'ı istiyor

Süper Lig takımlarından Sivasspor'un başkanı Mecnun Otyakmaz, Galatasaray'ın genç stoperi Ahmet Çalık'la ilgili flaş bir açıklama yaptı.

TRT Spor'a konuşan Otyakmaz, konuyla ilgili şunları ifade etti:

Galatasaray, Ahmet Çalık'ı göndermek isterse devreye gireriz. Ondan önce bir teklif yaparak oyuncunun kafasını karıştırmak istemeyiz. O bölgede sıkıntılarımız var. Özellikle John Boye gittikten sonra çabuk bir stopere ihtiyacımız var. Önce sağ açık, sonra stoper almak istiyoruz.

