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Sivasspor, Galatasaray'dan Ahmet Çalık'ı istiyor

SİVASSPOR HABERLERİ  | 26.07.2018 10:18 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da başkan Mecnun Otyakmaz, Galatasaray'ın Ahmet Çalık'ı göndermek istemesi durumunda devreye gireceklerini söyledi.

Sivasspor, Galatasaray'dan Ahmet Çalık'ı istiyor

Süper Lig takımlarından Sivasspor'un başkanı Mecnun Otyakmaz, Galatasaray'ın genç stoperi Ahmet Çalık'la ilgili flaş bir açıklama yaptı.

TRT Spor'a konuşan Otyakmaz, konuyla ilgili şunları ifade etti:

Galatasaray, Ahmet Çalık'ı göndermek isterse devreye gireriz. Ondan önce bir teklif yaparak oyuncunun kafasını karıştırmak istemeyiz. O bölgede sıkıntılarımız var. Özellikle John Boye gittikten sonra çabuk bir stopere ihtiyacımız var. Önce sağ açık, sonra stoper almak istiyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
Sivasspor Ahmet Çalık mecnun otyakmaz

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