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Sivasspor Garry Rodrigues'i resmen açıkladı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
13.09.2024 22:45
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Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Garry Rodrigues'i renklerine bağladığını resmen açıkladı. İşte detaylar...

Sivasspor Garry Rodrigues'i resmen açıkladı!
Garry Rodrigues

Garry Rodrigues

YBA Yeşil Burun Adaları
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: MKE Ankaragücü
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Sivasspor, sol kanat oyuncusu Garry Rodrigues ile anlaşmaya vardı. Rodrigues, kendisini 1 yıllığına Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

27 Kasım 1990'da Rotterdam'da dünyaya gelen Yeşil Burun Adaları asıllı sporcu, futbola Spartaan altyapısında başladı. Ardından Feyenoord, Real SC, Rostocker, Boshuizen, ADO Den Haag, FC Dordrecht, Levski Sofia, Elche CF, PAOK, Al-Ittihad forması giydi. Rodrigues, ülkemizde Galatasaray, Fenerbahçe ve son olarak da MKE Ankaragücü'nde oynadı.

Kariyerinde 384 maça çıkan Rodrigues, 77 kez gol sevinci yaşarken, 73 kez de asist yaptı.

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Sivasspor Garry Rodrigues son dakika
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