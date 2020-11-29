YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivasspor, Göztepe maçına hazır

Sivasspor, Göztepe maçına hazır

SİVAS HABERLERİ  | 29.11.2020 15:06 | Son Güncelleme

Sivasspor, Göztepe maçına hazır

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 10. haftasında yarın Göztepe ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalıştı.

Kırmızı-beyazlı ekip, taktik ağırlıklı çalışmalarla idmanı tamamladı.

Demir Grup Sivasspor ile Göztepe yarın saat 19.30'da 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Mücadelede hakem Serkan Tokat görev yapacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Park halindeki araç alev alev yandıPark halindeki araç alev alev yandı

Sivas Namaz Vakitleri 29 Kasım Pazar

İmsak
05:56
Sabah
07:25
Öğle
12:25
İkindi
14:54
Akşam
17:16
Yatsı
18:39

Sivas Nöbetçi Eczaneler29 Kasım Pazar

Beyza Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Merkez
Mevlana Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Sarkisla
Gül Eczanesi
Yildizeli
Şifa Eczanesi
Zara
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.