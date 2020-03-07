Sivasspor gözünü Galatasaray'a dikti

- Sivasspor iç sahada yenilgi yüzü görmedi

Sivasspor, bu sezon evinde çıktığı 12 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.

İç sahadaki 12 maçlık periyotta 9 galibiyet ve 3 beraberlikle 30 puan toplayan kırmızı-beyazlılar, bu maçlarda rakip fileleri 22 kez havalandırırken, kalesinde 7 gole engel olamadı.

Kırmızı-beyazlılar Galatasaray engelini de kayıpsız geçerek bu sezon iç sahada kaybetmeyen tek takım unvanını korumanın hesaplarını da yapıyor.

Sivasspor, evinde son olarak geçen sezonun 29. haftasında 22 Nisan 2019'da Beşiktaş'a 2-1 yenilmişti.

Yaklaşık 11 aydır sahasında kaybetmeyen kırmızı-beyazlı ekip, geçen sezonun 34'üncü haftasında evinde Galatasaray'ı 4-3 yenmişti.

- Sivasspor Süper Lig tarihinin en başarılı sezonlarından birini yaşıyor

Sivas temsilcisi, ligde bu sezon elde ettiği başarıyla göz dolduruyor. Sezon başında hedefini "Avrupa kupalarına katılmak" olarak belirleyen kırmızı-beyazlı takım, Süper Lig tarihinde 24. haftalar itibariyle en başarılı sezonlarından birini geçiriyor.

Sivasspor, ligde 24'ncü haftalar itibarıyla şampiyonluk mücadelesi verdiği 2007-2008 sezonunda 51 puana, 2008-2009 sezonunda ise 49 puana ulaşmıştı.

Kırmızı-beyazlılar aynı kulvarda bu sezon 48 puana ulaşarak önemli bir başarıya imza attı.

