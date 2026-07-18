Sivasspor, Kimpioka ile yolları ayırdı

Kulüpten yapılan açıklamada, Kimpioka’nın Sivasspor forması altında verdiği emek ve katkılara teşekkür edilirken, futbolcunun kariyerinin bundan sonraki bölümünde sağlık, mutluluk ve başarı temennisinde bulunuldu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır