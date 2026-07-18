Sivasspor, Kimpioka ile yolları ayırdı

Sivasspor, Benjamin Kimpioka ile yollarını resmen ayırdı. Kırmızı-beyazlı kulüp, taraflar arasında yapılan görüşmelerin ardından sözleşmenin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini duyurdu.
18.07.2026 19:47
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Kulüpten yapılan açıklamada, Kimpioka’nın Sivasspor forması altında verdiği emek ve katkılara teşekkür edilirken, futbolcunun kariyerinin bundan sonraki bölümünde sağlık, mutluluk ve başarı temennisinde bulunuldu. Kaynak: İHA | Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır
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