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Sivasspor Robinho için harekete geçti!

SİVASSPOR HABERLERİ  | 09.10.2018 14:28 | Son Güncelleme

Milli ara geldi, Sivasspor’u Robinho telaşı sardı. 4 gol, 1 asistle yıldızlaşan dünyaca ünlü oyuncunun sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi için harekete geçildi. Brezilyalı’nın da Sivas’ta kalmaya sıcak baktığı öğrenildi.

Sivasspor Robinho için harekete geçti!

Süper Lig’de geride kalan 8 haftaya damga vuran Robinho için Sivasspor sözleşme telaşına girdi. Kariyerinde Real Madrid, Milan, Manchester City gibi dünya devlerinin formasını terleten, Sivas’a geldiği günden bu yana yalnızca saha içinde değil, dışarıda da örnek kişiliğiyle öne çıkan 34 yaşındaki futbolcunun Yiğidolar’la sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Bu sezon 4 gol, 1 asistlik performansının yanı sıra takıma sağladığı katkıyla eski günlerini hatırlatan Robinho’ya yeni kontrat sunulacak. Sivasspor’dan yaklaşık 2 milyon Euro’yu bulan bir ücret alan Robinho ile aynı şartlarda mukavele yapılması bekleniyor.

MİNİKLERİN EFSANESİ

Teknik direktör Tamer Tuna’nın da saha içerisindeki en büyük yardımcılarından biri olan Brezilyalı yıldız, takım içerisindeki genç oyunculara da sürekli tecrübelerini aktarıyor. Zaman zaman da altyapı tesislerini ziyaret ederek minik Yiğidolar’la yakından ilgileniyor. Ailesiyle birlikte Sivas’ta son derece mutlu bir yaşam süren Robinho’nun Sivasspor’da bu nedenle kalmaya da oldukça sıcak baktığı ifade ediliyor.

BREZİLYA ONU İSTİYOR

Sivasspor’daki başarılı performansıyla yeniden dikkatleri üzerine çeken Robinho’nun adı yeniden Brezilya Milli Takımı’yla anılmaya başladı. Sambacılar’ın yarın Suudi Arabistan ve 16 Ekim’de Arjantin’le Arabistan’da oynayacakları maçların kadrosuna Robinho’nun çağrılması için teknik direktör Titi’ye ciddi bir baskı var. Brezilya basını sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılması beklenen Gremio’lu Everton’un yerine Robinho’nun alınması adına haberler yaparken Brezilyalı futbolseverler de Titi’yi mesaj yağmuruna tutuyor. (FANATİK)

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Anahtar Kelimeler:
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