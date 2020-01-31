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Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan fikstür tepkisi:

SİVAS HABERLERİ  | 31.01.2020 12:07 | Son Güncelleme

"Bu kadar kısa dönemde fikstürü sıkıştırmaya gerek yok. Bizi böyle zor bir durumda bırakmaya gerek yok. Zaten zor şartlar altında çalışıyoruz" - "(Transfer çalışmaları) Skuletic Sivas'a gelecek, sağlık kontrolünden geçecek. Ondan sonra da Gaziantep'e gelip takıma katılacak"

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda üst üste maçlar oynayacaklarını, bu durumun takımı sıkıntıya sokacağını söyledi.

Çalımbay, antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hava şartlarından dolayı Gaziantep FK maçı için bugün öğleden sonra kırmızı-beyazlı kafilenin yola çıkacağını belirtti.

Gaziantep FK maçının çok önemli olduğunu ve iyi bir sonuçla dönmeleri gerektiğini dile getiren Çalımbay, kadroda sakatlıkları bulunan Arouna Kone ve Fernando dışında eksik oyuncu bulunmadığını ifade etti.

Çalımbay, yeni transferlerden Samba Camara'nın da takıma katıldığını aktararak, "İnşallah daha alternatifli bir kadromuz olacak. Tek canımızı sıkan kupa maçının perşembe gününe alınması." dedi.

Maç saatleri konusunda Sivas'a karşı biraz daha anlayışlı davranılmasını isteyen Çalımbay, "Antalya'da saat 20.30'da bir maç oynanmaz. Sivas'ı bilmiyorlar, dün hava şartlarından dolayı bütün uçaklar buradan geri döndü. O maçı 20.30'da oynayıp buraya gelirsek, uçak iner veya inmez bir sürü şey olur. Ondan sonra da biz 2 gün sonra Medipol Başakşehir ile hayati maçımızı oynuyoruz. Bu kadar kısa dönemde fikstürü sıkıştırmaya gerek yok. Bizi böyle zor bir durumda bırakmaya gerek yok. Zaten zor şartlar altında çalışıyoruz." diye konuştu.

- "Maçı perşembeye almaları ilginç"

Ligde Gaziantep deplasmanından sonra Ziraat Türkiye Kupası için Antalya deplasmanına gideceklerini anımsatan Çalımbay, şunları kaydetti:

"Bizim maçı perşembeye almaları ilginç. Zaten 2 gün var, sabaha karşı geleceğiz. Antrenman yapacağız ve sonra Başakşehir maçına çıkacağız, bunu bir takımın kaldıracağını zannetmiyorum. Onun için biraz daha anlayışlı davranmaları gerekiyor. Biraz da buradaki şartlara bakıp bizim maçları düzenlemeleri gerekiyor. Antalya'da yaz değil ki saat 20.30'da maç oynayalım. Yaz olsa 20.30'da oynayalım. Gündüz oynayalım maçımızı bitirelim, uçağımıza atlayıp gelelim. Tabii uçak buraya hava şartlarından dolayı inerse. Akşam maç oynayıp, gece buraya gelip tekrar maç oynamamız iyi bir şey değil. Böyle bir zorluğa çıkamayız. O zaman da mecburen kadroda rotasyon yapmamız gerekiyor, bu da bizim aleyhimize oluyor. "

Çalımbay, kupada maç saatinin ve gününün çarşamba olarak değiştirilmesini talep ederek, Sivasspor yönetiminin bu konuda bir teklifte bulunacağını aktardı.

Transfer çalışmaları kapsamında daha önce Gençlerbirliği'nde forma giyen Montpellier'in forvet oyuncusu Petar Skuletic ile anlaşma sağladıklarını dile getiren Çalımbay, "Skuletic, Sivas'a gelecek, sağlık kontrolünden geçecek. Ondan sonra da Gaziantep'e gelip takıma katılacak. Çünkü kadromuzda forvet olarak sadece Yatabare kaldı. Sıkıntılı haftalar geçireceğiz ama arkadaşlarımız da geldikten sonra takım ve oyuncu kadrosu olarak tekrar eski hüviyetimize kavuşacağız." ifadelerini kullandı.

- Antrenman

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 20. haftasında 2 Şubat Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki idman, koşuyla başladı. Futbolcular açma ve germe hareketlerinin ardından gruplar halinde top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

İdmana sakatlıkları nedeniyle golcü oyuncu Arouna Kone ile orta saha oyuncusu Fernando katılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Demir Grup Sivasspor Futbol Rıza Çalımbay SÜPERLİG

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