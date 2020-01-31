Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan fikstür tepkisi:

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda üst üste maçlar oynayacaklarını, bu durumun takımı sıkıntıya sokacağını söyledi.

Çalımbay, antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hava şartlarından dolayı Gaziantep FK maçı için bugün öğleden sonra kırmızı-beyazlı kafilenin yola çıkacağını belirtti.

Gaziantep FK maçının çok önemli olduğunu ve iyi bir sonuçla dönmeleri gerektiğini dile getiren Çalımbay, kadroda sakatlıkları bulunan Arouna Kone ve Fernando dışında eksik oyuncu bulunmadığını ifade etti.

Çalımbay, yeni transferlerden Samba Camara'nın da takıma katıldığını aktararak, "İnşallah daha alternatifli bir kadromuz olacak. Tek canımızı sıkan kupa maçının perşembe gününe alınması." dedi.

Maç saatleri konusunda Sivas'a karşı biraz daha anlayışlı davranılmasını isteyen Çalımbay, "Antalya'da saat 20.30'da bir maç oynanmaz. Sivas'ı bilmiyorlar, dün hava şartlarından dolayı bütün uçaklar buradan geri döndü. O maçı 20.30'da oynayıp buraya gelirsek, uçak iner veya inmez bir sürü şey olur. Ondan sonra da biz 2 gün sonra Medipol Başakşehir ile hayati maçımızı oynuyoruz. Bu kadar kısa dönemde fikstürü sıkıştırmaya gerek yok. Bizi böyle zor bir durumda bırakmaya gerek yok. Zaten zor şartlar altında çalışıyoruz." diye konuştu.