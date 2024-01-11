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Sivasspor'un genç yıldızı Yunus Emre Konak, resmen Premier Lig'de! Sivas ekibi Galatasaray maçı sonrası duyurdu

11.01.2024 20:13 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde Galatasaray ile oynadığı maçın ardından Sivasspor'dan bir transfer açıklaması geldi. Sivas ekibi yaptığı açıklamada genç oyuncu Yunus Emre Konak'ın İngiliz ekibi Brentford'a transfer olduğunu duyurdu.

Yunus Emre Konak

Yunus Emre Konak

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Demir Grup Sivasspor
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Sivasspor, Galatasaray ile oynanan Süper Lig maçının ardından transferi resmen açıkladı.

SİVASSPOR'DAN PREMİER LİGE!

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Yunus Emre Konak'ın Premier Lig ekiplerinden Brentford'a transfer olduğunu duyurdu.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

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Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Sivasspor Futbol Akademi'de yetişerek a takımımıza yükselen genç futbolcumuz Yunus Emre Konak, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford'a transfer oldu.

12 yaşında futbol akademimize adım atarak, Sivasspor öz kaynaklarında yetişen ve bu sezon ise a takımımıza yükselen 18 yaşındaki sporcumuz Yunus Emre Konak'ın transferi için Brentford ile anlaşamaya varıldı.

Hayallerinin peşinde koşan, alt takımlarımızda forma giyen onlarca genç sporcumuza örnek olan Yunus Emre Konak'a yaptığı hizmetler için teşekkür ediyor, bundan sonra ki kariyerinde başarılar diliyoruz.

Yunus Emre'nin gelişimine katkı sağlayan Sivasspor Futbol Akademi antrenörlerimize ve a takımımızda ilk kez forma şansı vererek Türk futboluna kazandıran eski teknik direktörümüz Servet Çetin'e teşekkür ederiz. Yolun açık olsun Yunus Emre."

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