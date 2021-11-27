YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivasspor yarın Hatayspor'u konuk edecek

Sivasspor yarın Hatayspor'u konuk edecek

27.11.2021 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor yarın Hatayspor'u konuk edecek

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Ligde 13 puan ile 15'nci sırada bulunan Sivasspor, 26 puanla zirve mücadelesi veren rakibi Atakaş Hatayspor karşısında galibiyet arayacak.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kart cezası nedeniyle Hatayspor maçında saha kenarındaki yerini alamayacak.

Sivas temsilcisinde bu karşılaşma öncesi Aaron Appindangoye, Jorge Felix ve Koray Altınay'ın sakatlığı bulunuyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bilim Kurulu üyesi: Büyük risk altındalarBilim Kurulu üyesi: Büyük risk altındalar
PARTNERSon dönemin en geniş kapsamlı anketinden çarpıcı sonuçlar!Son dönemin en geniş kapsamlı anketinden çarpıcı sonuçlar!
İç Anadolu'da "Milli Ağaçlandırma Günü"nde fidanlar toprakla buluşturulduİç Anadolu'da "Milli Ağaçlandırma Günü"nde fidanlar toprakla buluşturuldu

Sivas Namaz Vakitleri 27 Kasım Cumartesi

İmsak
05:54
Sabah
07:23
Öğle
12:24
İkindi
14:54
Akşam
17:16
Yatsı
18:39

Sivas Nöbetçi Eczaneler27 Kasım Cumartesi

Aksu Eczanesi
Merkez
Ferhat Eczanesi
Merkez
Karaca Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Sarkisla
Mert Eczanesi
Yildizeli
Gözde Eczanesi
Zara
Tümünü Göster
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Medipol Başakşehir yarın Altay'ı konuk edecek

Medipol Başakşehir yarın Altay'ı konuk edecek

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay takımına güveniyor:

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay takımına güveniyor:

Uşak'ta tren yolu köprüsü yapımı sırasında zemine düşen işçi öldü

Uşak'ta tren yolu köprüsü yapımı sırasında zemine düşen işçi öldü

Yurtiçi Kargo Müşteri Deneyimi Araştırmasında zirvede

Yurtiçi Kargo Müşteri Deneyimi Araştırmasında zirvede

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.