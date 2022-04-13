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Sivasspor'da Hatayspor maçı hazırlıkları devam ediyor

13.04.2022 19:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor'da Hatayspor maçı hazırlıkları devam ediyor

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı.

Ardından 2 grup halinde minyatür kale maç yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise 3 grup halinde yarı sahada çift kale maç oynadı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

Atakaş Hatayspor ile Demir Grup Sivasspor, 16 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da Yeni Hatay Stadı'nda karşılaşacak.

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