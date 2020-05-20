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Sivasspor'da hazırlıklar sürüyor

SİVAS HABERLERİ  | 20.05.2020 20:52 | Son Güncelleme

Sivasspor'da hazırlıklar sürüyor

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivassporlu futbolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belirlenen kurallar dahilinde kulüp tesislerinde çalışmalarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekipte akşam antrenmanında yer alan futbolcular, topla yapılan çalışmaların ardından, top kapma, pas ve pres çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman kanat organizasyonları ve şut idmanıyla sona erdi.

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın saat 10.30 ve 17.30'de 2 grup halinde çalışmalarını sürdürecek.

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