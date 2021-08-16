Sivasspor'da Pedro Henrique 4 hafta sahalardan uzak kalacak

SİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da Brezilyalı futbolcu Pedro Henrique'nin sakatlığı nedeniyle 4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Pedro Henrique'nin dün akşam gerçekleştirilen idmanda takım arkadaşı ile girdiği pozisyonda sakatlandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp doktoru Burak Ayyıldız, 31 yaşındaki oyuncunun sol omzunun üzerine düşerek sakatlandığını belirterek, "Yapılan kontrollerde sol köprücük kemiğinde çıkık tespit edilen oyuncumuzun, en az 4 haftalık tedavi ve hazırlık sürecinin ardından müsabakalara hazır hale gelmesini planlıyoruz." ifadesini kullandı.



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